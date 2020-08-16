Центр Кургана затопило из-за сильного ливня
Стали известны доходы главы региона — центр Кургана затопило — губернатор озвучил начало ремонта улиц в Кургане — больных коронавирусом в выходные не стало больше. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 17 августа — в обзоре URA.RU:
Губернатор Шумков в нынешнем году более 4 млн рублей
- Доходы губернатора Курганской области Вадима Шумкова в 2019 году составили 4,185 млн рублей. Это примерно в три раза меньше, чем годом ранее. Также глава региона имеет земельный участок площадью 1 250 кв. метров с домом на 35,8 кв. метров. У его супруги есть такой же земельный участок с домом в 36,1 кв. метров и квартира площадью 31,5 кв. метров, а также автомобиль BMW X5.
В центре Кургана затопило улицы
- Дождем в Кургане затопило центральные улицы и Центральный рынок города из-за неисправной ливневой канализации.
Шумков заявил о ремонте на улицах Кургана
- Губернатор Вадим Шумков озвучил планы по ремонту дорог в Кургане в 2021 году. Масштабные работы в 2020 году начнутся с ремонта коллектора на улице Куйбышева, затем будут заменены более километра труб.
Ситуация с COVID в регионе стабилизировалась
- В Курганской области за выходные подтвердились 53 новых случаев заражения коронавирусом из них 27 случаев в субботу и 27 в воскресенье. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Под медицинским наблюдением и на самоизоляции на дому остаются 565 жителей региона.
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