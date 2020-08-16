16 августа 2020
15 августа 2020
14 августа 2020

Самое актуальное в Курганской области на 17 августа. Губернатор отчитался о доходах, в Кургане затопило центральные улицы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Затопленная улица Кирова. Курган, затопленная улица, улица кирова, ливень, потоп, дождь, последствие ливня
Центр Кургана затопило из-за сильного ливня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Стали известны доходы главы региона — центр Кургана затопило — губернатор озвучил начало ремонта улиц в Кургане — больных коронавирусом в выходные не стало больше. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 17 августа — в обзоре URA.RU:

Губернатор Шумков в нынешнем году более 4 млн рублей

  • Доходы губернатора Курганской области Вадима Шумкова в 2019 году составили 4,185 млн рублей. Это примерно в три раза меньше, чем годом ранее. Также глава региона имеет земельный участок площадью 1 250 кв. метров с домом на 35,8 кв. метров. У его супруги есть такой же земельный участок с домом в 36,1 кв. метров и квартира площадью 31,5 кв. метров, а также автомобиль BMW X5.

В центре Кургана затопило улицы

Шумков заявил о ремонте на улицах Кургана

  • Губернатор Вадим Шумков озвучил планы по ремонту дорог в Кургане в 2021 году. Масштабные работы в 2020 году начнутся с ремонта коллектора на улице Куйбышева, затем будут заменены более километра труб.

Ситуация с COVID в регионе стабилизировалась

  • В Курганской области за выходные подтвердились 53 новых случаев заражения коронавирусом из них 27 случаев в субботу и 27 в воскресенье. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Под медицинским наблюдением и на самоизоляции на дому остаются 565 жителей региона.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», Viber-канале «Курган» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...