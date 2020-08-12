Еще одна страна готова открыть границы с Россией

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Путин и Назарбаев. Саммит Россия - Казахстан в доме Севастьянова. Екатеринбург, сечин игорь, флаги россии, флаги казахстана, саммит россия - казахстан
В Казахстане заявили, что готовы начинать полеты в Россию с 17 августа Фото: Иван Некрасов © URA.RU
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Казахстан готов возобновить авиасообщение с Россией с 17 августа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Комитета гражданской авиации Республики Казахстан.

«С 17 августа поэтапно возобновляются полеты в ОАЭ, Республику Беларусь, Германию, Нидерланды, Египет, Украину и Российскую Федерацию», — приводит «Ридус» выдержку из сообщения. Отмечается, что для полетов в Россию нужно разрешение со стороны Москвы.

Россия приостановила международное сообщение и закрыла границы из-за пандемии коронавируса 27 марта. Частичное возобновление ависообщения началось 1 августа — тогда открылись границы с Великобританией, Турцией и Танзанией.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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