Еще одна страна готова открыть границы с Россией

Казахстан готов возобновить авиасообщение с Россией с 17 августа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Комитета гражданской авиации Республики Казахстан.
«С 17 августа поэтапно возобновляются полеты в ОАЭ, Республику Беларусь, Германию, Нидерланды, Египет, Украину и Российскую Федерацию», — приводит «Ридус» выдержку из сообщения. Отмечается, что для полетов в Россию нужно разрешение со стороны Москвы.
Россия приостановила международное сообщение и закрыла границы из-за пандемии коронавируса 27 марта. Частичное возобновление ависообщения началось 1 августа — тогда открылись границы с Великобританией, Турцией и Танзанией.
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