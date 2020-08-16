В ХМАО среди белорусов произошел раскол из-за Лукашенко

В ХМАО жители высказываются о событиях, происходящих в Белоруссии Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

На набережной сургутского речпорта жители разместили плакаты со словами поддержки в пользу протестов в Белоруссии. Фотоснимки были опубликованы в telegram-канале Nexta live.

«Прекрасные сургутские девушки высказывают белорусам свою солидарность. Спасибо!», — говорится в сообщении telegram-канала. На снимках несколько девушек запечатлены с плакатами «Беларусь, мы с вами».

Председатель общественной организации «Батьковщина» в Сургуте Татьяна Холодцова в разговоре с журналистом агентства высказала предположение, что девушки с опубликованных фотографий не являются белорусками. «Это просто молодежь. Люди на выборах проголосовали за Лукашенко, чтобы сохранить страну. Действия оппозиции могут привести к тому, что Беларусь превратят во вторую Украину. Понятно, что там диктаторский режим и много ограничений для молодежи и людей среднего возраста, развивать бизнес тяжеловато. Но другие категории людей зато защищены социально», — высказала свою точку зрения Холодцова.

Массовые протесты захлестнули Белоруссию после опубликования официальных результатов выборов президента. Согласно ним, Лукашенко набрал около 80% голосов, однако по данным независимых экзитполов, такой результат набрала его оппонент Светлана Тихановская. Беспорядки в стране длятся уже больше недели.

Фото: telegram-канал Nexta live