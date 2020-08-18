С застройщика Ямальских микрорайонов требуют полмиллиарда

Один из крупнейших перевозчиков РФ «Совфрахт» потребовал с избежавшей банкротства тюменской компании «Запсибгазпром-Газификация» почти 600 млн рублей. Требование было выдвинуто в качестве встречного иска на попытку тюменцев взыскать с них долг в размере 5 млн рублей. Информация об этом опубликована в материалах картотеки арбитражных дел. Ответчик входит в группу компаний «Запсибгазпром», известное, в частности, постройкой Ямальских микрорайонов в Тюмени по программе «Сотрудничество».
«Арбитражный суд Тюменской области, рассмотрев вопрос о принятии к производству встречного иска акционерного общества „Совфрахт“ о взыскании задолженности в общем размере 569 млн 794,5 тыс. руб. определил принять [его]», — приводится в документах. Согласно размещенной в них информации, «Запсибгазпром-Газификация» в конце июля подало иск к «Совфрахту» с требованием погасить перед ними задолженность в размере 5 млн рублей по договору от 2014 года.
В ответ перевозчик подал в суд ответное заявление с требованием заплатить ему по четырем договорам от 2015, 2016 и 2017 года. Рассмотрение назначено на 10 сентября. Получить комментарий у сторон не удалось — телефоны компаний не отвечают, направлены запросы.
Ранее «Запсибгазпром-Газификация» смогла избежать банкротства по иску хабаровского предприятия «Юрэксперт» в размере 16 млн рублей — истец отозвал заявление. Как сообщало «URA.RU», компания выиграла тендер на проведение первого этапа благоустройства набережной в Надыме (ЯНАО) и строительства микрорайона «Олимпийский». Однако во время строительства задолжала своим 350 рабочим заработную плату на три месяца.
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