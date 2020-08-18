Количество выздоровевших от коронавируса в РФ выросло в два раза

В России за минувшие сутки выявили 4,5 тысяч случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Из больниц выписали 6 527 человек. Днем ранее их было 3 133.
«За последние сутки в России выявлено 4 748 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Согласно официальным данным, за сутки 132 пациента умерли.
На первом месте по числу новых зараженных остается Москва (+693), на второй строчке Санкт-Петербург (+157), на третьей Свердловская область (+149). В других регионах УрФО и в Прикамье ситуация следующая: в Челябинской области (+67), в ЯНАО обнаружено 76 новых зараженных, в Тюменской области (+55), в ХМАО (+72) В Пермском крае выявлено 64 новых случая, в Курганской области (+25).
С начала пандемии в России обнаружено 932 493 заболевших. Жертвами COVID-19 стали 15 872 человека. Победить COVID-19 удалось 742 628 инфицированным.
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