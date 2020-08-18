Помощник депутата Екатеринбурга обходится казне, как 2 чиновника

Стала известна сумма зарплаты помощников депутатов Екатеринбургской гордумы. В распоряжение URA.RU попал скан дополнительного соглашения о снижении зарплаты помдепу.
Согласно ему, денежное довольствие помощника с 1 августа уменьшается более, чем на 8 тысяч рублей. «В пункте 9 трудового договора заменить «70 140 (семьдесят тысяч сто сорок) рублей 00 коп.» на «61 723 (шестьдесят одну тысячу семьсот двадцать три рубля 00 коп.», — сказано в документе. Регламент думы разрешает каждому депутату содержать от одного до семи помощников. Правда, часть из них, как правило, работает вне штата. У спикера Игоря Володина в настоящее время четыре помощника. Глава думы оказался недоступен для комментария — в настоящее время он находится в отпуске. Ранее руководитель аппарата думы Алексей Ситник сообщал, что в целях экономии бюджетных средств зарплаты помощников депутатов уменьшены на 10%.
Пострадали и другие сотрудники аппарата думы. Некоторые из них высказывали недовольство по этому поводу, отмечая, что в администрации Екатеринбурга зарплаты не уменьшились, более того, чиновники получили премию к дню голосования по поправкам в Конституцию в размере МРОТ. Между тем, источник в исполнительной власти сообщил URA.RU, что средняя зарплата главного специалиста мэрии на сегодняшний день составляет 35-40 тысяч рублей, то есть, в полтора-два раза меньше зарплаты помощника депутата.
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