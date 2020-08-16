Мэра Екатеринбурга обвинили в том, что он тратит деньги гордумы

В здании екатеринбургской власти зреет новый конфликт Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В гордуме Екатеринбурга в очередной раз недовольны администрацией во главе с мэром Александром Высокинским. Исполнительная власть вынудила думцев экономить на зарплате, а расходы на денежное довольствие чиновников мэрии не только не уменьшились, но и возросли, заявил URA.RU источник в гордуме.

«Высокинский завел кучу советников и помощников, из которых создал отдельное подразделение. Самовольно вводит новые штатные единицы. В правовом департаменте создали новую штатную должность зама, которой раньше не было, только чтобы трудоустроить бывшего курганского прокурора [Вадима Суровцева]. Получается, мы экономим, а они тратят», — сказал собеседник агентства. Кроме того, к дню Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию все чиновники ратуши получили премию в размере МРОТ. Инсайдер выразил уверенность, что в недалеком будущем такая позиция может спровоцировать новый виток конфликта между мэрией и гордумой, который возник еще прошлой осенью при формировании бюджета на текущий год.

Зарплата работников Екатеринбургской гордумы действительно снизилась из-за сокращения бюджета. Больше всего пострадали помощники депутатов, подтвердил URA.RU руководитель аппарата представительного органа Алексей Ситник. «В конце марта из администрации поступило письмо о том, что есть проблемы с наполняемостью бюджета. Мы сократили расходы, в том числе, нет денег на квартальные премии. Уменьшили зарплату всем помощникам депутатов на 10%, о чем письменно предупредили всех членов думы. При этом созыв у нас непростой: многие сотрудники засиживаются допоздна, выходят на работу в выходные. Хотелось бы поощрить людей, но нечем», — сказал Алексей Ситник. В пресс-службе мэрии не стали комментировать финансовую политику руководства муниципалитета.