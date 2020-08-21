Предыдущие выплаты на детей обошлись государству в 580 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чтобы в августе россияне могли получить третью выплату в 10 тысяч на детей до 16 лет, необходимо особое решение президента. Однако власти вряд ли пойдут на такой шаг, поскольку предыдущие выплаты обошлись бюджету в 580 млрд рублей и перед возможной второй волной коронавируса необходимо беречь ресурсы, считают экономисты.

«Для этого должно быть принято политическое решение на самом высоком уровне. Стоимость такого решения — сотни миллиардов рублей», — заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в интервью «Московскому комсомольцу». По его словам, сейчас страна несет большие экономические потери, поэтому найти деньги в текущем бюджете будет сложно. Он добавил, что помощь могут получить наиболее нуждающиеся семьи, причем выплаты будут распределять региональные власти.

Правительство, скорее всего, не станет вновь прибегать к массовым выплатам, считает доктор экономических наук Игорь Николаев. По его мнению, власти стремятся сохранить деньги на «черный день», потому что осенью может начаться вторая волна коронавируса. Экономика может снова закрыться на карантин, а значит потребуются новые меры поддержки для предпринимателей.

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников, в свою очередь, считает, что властям стоит пойти на этот шаг, потому что россияне традиционно тратят много денег на подготовку детей в школу. Однако по его словам, решение о выплатах зависит от того, каким будет проект федерального бюджета на следующий год и будут ли власти перестраивать социальную политику.

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