Несколькими строчками священник Владимир Панарин объяснил, кому простится коррупция Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Священник из Челябинска, иерей Владимир Панарин в стихах объяснил, грешно ли брать и давать взятки. И кто из коррупционеров может рассчитывать на прощение со стороны Бога.

«Бог не карма, а праведный судья, Он смотрит на мотив и причину поступков. Конечно, давать и брать взятки нельзя, Но может и простить, если это спасет жизнь кому-то», — прочитал батюшка в своем аккаунте popbloger в социальной сети TikTok.

Владимир Панарин — настоятель храма великомученика Пантелеимона и руководитель Центра защиты семьи, материнства и детства «Берег». Он ведет сразу несколько блогов — в YouTube, Instagram и TikTok. В последней соцсети он короткими стихами комментирует самые популярные темы, которые задают ему прихожане и пользователи, интересующиеся вопросами религии. Например, «Почему русские никогда не будут богатыми», «Грех рукоблудия», «Все ли некрещеные попадут в ад», а также стоит ли верить ли снам и являются ли злом компьютерные игры.

Как пояснил священник URA.RU, активную работу в соцсетях он начал после того, как патриарх Кирилл сказал, что священники должны говорить с людьми на том языке, на котором они привыкли. «Когда патриарх отметил священнослужителей-блогеров, я воспринял это как благословение», — говорит иерей Владимир.

На этой стезе челябинский священник преуспел: в YouTube на его канал подписаны почти 25 тысяч подписчиков, в TikTok их число приближается к 30 тысячам. Ролик, посвященный мифам о крещенской воде, в свое время стал хитом, набрав треть миллиона просмотров.