Политолог: кому выгоден скандал вокруг болезни Навального

Данилин рассказал, что сторонники Навального предпочитают считать, что его отравили, потому что не хотят винить в произошедшем самого блогера Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Скандал вокруг предполагаемого отравления блогера Алексея Навального нужен только его окружению. Таким мнением с URA.RU поделился директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Политический скандал нужен только окружению Навального, они хайпуют на этом», — рассказал Данилин. По словам эксперта, сторонники Навального предпочитают считать, что его отравили, потому что не хотят винить в произошедшем самого блогера.

Данилин отметил, что немецкие врачи, обнаружившие яд в теле Навального, выполняют политический заказ. Политолог добавил — некоторые вещества, которые врачи могли приняли за яд, были введены для поддержания дыхания в состоянии комы.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омском аэропорту, откуда блогера госпитализировали. Навальный впал в кому. После этого его перевезли в берлинскую больницу «Шарите». Немецкие врачи сообщают, что блогер отравился токсином из группы ингибиторов холинэстеразы.

Леонид Волков заявил, что в эту группу веществ входит и химическое оружие «Новичок». Вместе с этим он заявил, будто Навального отравили намеренно. Юрист Илья Ремесло в ответ на это рассказал, что эти вещества не являются ядами, а легально используются в неврологии и психиатрии. «Отравить ими не вариант», — написал он в своем Twitter.

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