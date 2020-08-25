Число безработных свердловчан за год выросло в 4 раза

На конец июля 2020 года на учете в службе занятости Свердловской области стоит 116,8 тысяч граждан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Количество безработных в Свердловской области к концу июля выросло в 4,3 раза по сравнению с июлем прошлого года. Об этом сообщается в отчете за январь—июль 2020 года управления Росстата по Свердловской области (Свердловскстат).

На конец июля 2019 года статус безработного имели 25 тысяч свердловчан, тогда как на конец июля 2020 года их стало уже 106,6 тысяч человек. «В государственных учреждениях службы занятости населения на конец июля 2020 года состояло на учете 116,8 тысяч не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 106,6 тысяч человек имели статус безработного, в том числе 98,8 тысяч человек получали пособие по безработице» — говорится в сообщении.

Ранее замдиректора областного департамента по труду и занятости населения Наталия Бордюгова отметила, что безработица в регионе продолжает расти. Ежедневно в службу занятости обращаются по 700—750 человек. При этом лишь каждый пятый безработный свердловчанин нашел работу в кризис.