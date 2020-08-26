На старейшем свердловском предприятии ЧП, идет эвакуация

Временно приостановлена работа железорудной шахты «Южная-2», которая входит в состав Высокогорского горно-обогатительного комбината в городе Кушве (Свердловская область) — старейшего горно-обогатительного предприятия Урала. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.
«Произошло задымление на уровне минус 480. В это время в шахте находились четыре человека ночной смены, которые сразу поднялись наружу. Новую смену -175 человек, просто не пустили вниз до ликвидации происшествия», — сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. Вместе с тем, по информации ТАСС, были эвакуированы порядка 200 работников. Позже «Интерфакс» уточнил, что, по предварительным сведениям, причиной ЧП стало возгорание кабеля.
Причина задымления пока не известна. На месте работает взвод горно-спасательной службы из Нижнего Тагила — 10 человек при двух единицах техники.
«Прокуратура Кушвы в ходе надзорных мероприятий даст оценку соблюдения на предприятии требований законодательства об охране труда и трудовых прав работников», — сообщила URA.RU Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.
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