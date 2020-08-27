Пенсионерам рассказали о проблемах с подсчетом трудового стажа

У граждан могут возникнуть проблемы из-за того, что некоторые работодатели не отправляют отчетность в Пенсионный фонд России (ПФР). Если решить эту проблему размер выплат можно увеличить.
Сейчас пенсии начисляются в зависимости от стажа и заработка. Бывают случаи, когда человек может работать долго и неплохо получать, а его пенсия в итоге все равно окажется низкой. Это возможно из-за отказа засчитывать часть трудового стажа гражданина. «Возможно, это намеренный уход от уплаты страховых взносов. Тогда потребуйте, чтобы работодатель перечислил за вас деньги. Это ее законная обязанность», — пишет «Комсомольская правда».
Если компания отказывается решить проблему, следует обратиться в трудовую инспекцию или суд. При себе нужно иметь трудовую книжку и трудовой договор. Эти документы докажут, что вы действительно работали у конкретного работодателя и договорились выполнять определенную работу за оговоренную сумму.
Ранее сообщалось, что Счетная палата РФ нашла ошибки в системе выплат пенсионных пособий россиянам, пишет «Национальная служба новостей». Так, из-за нарушений некоторые пенсионеры недополучали выплаты.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.