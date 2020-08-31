Высокий уровень безработицы в России в конечном итоге приведет к кризису неплатежей. Такой прогноз в разговоре с URA.RU высказала эксперт Общероссийского движения «Сильная Россия» по вопросам финансовой и правовой грамотности населения, руководитель Центра правовой поддержки Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Залюбовская.
«Россию ждет кризис неплатежей. Потому что в стране сейчас большое количество безработных. Мы еще не вышли из пандемии окончательно и неизвестно какое количество безработных будет к концу года. Доходы населения по-прежнему падают, соответственно и уровень жизни падает», — рассказала Залюбовская.
По словам юриста, процент тех, кто уже сейчас неспособен оплачивать льготный период по кредитным картам, очень интенсивно растет. Но банки используют данный факт как способ заработка и популяризируют выдачу бесплатных карт, несмотря на ложившуюся в стране ситуацию.
Ранее Наталья Залюбовская рассказала, как россиянам будут выплачивать недополученные пенсии. По ее словам, обязательства по выплате возьмет на себя Правительство РФ,
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