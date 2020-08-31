Россию ждет кризис неплатежей. Мнение юриста при правительстве

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, флаг россии, банк россии, центральный банк россии, триколор
По словам юриста, банкам на руку то, что их клиенты пропускают льготные периоды платежей Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Высокий уровень безработицы в России в конечном итоге приведет к кризису неплатежей. Такой прогноз в разговоре с URA.RU высказала эксперт Общероссийского движения «Сильная Россия» по вопросам финансовой и правовой грамотности населения, руководитель Центра правовой поддержки Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Залюбовская.

«Россию ждет кризис неплатежей. Потому что в стране сейчас большое количество безработных. Мы еще не вышли из пандемии окончательно и неизвестно какое количество безработных будет к концу года. Доходы населения по-прежнему падают, соответственно и уровень жизни падает», — рассказала Залюбовская.

По словам юриста, процент тех, кто уже сейчас неспособен оплачивать льготный период по кредитным картам, очень интенсивно растет. Но банки используют данный факт как способ заработка и популяризируют выдачу бесплатных карт, несмотря на ложившуюся в стране ситуацию.

Ранее Наталья Залюбовская рассказала, как россиянам будут выплачивать недополученные пенсии. По ее словам, обязательства по выплате возьмет на себя Правительство РФ,

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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