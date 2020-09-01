01 сентября 2020
31 августа 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 2 сентября. В регионе открыли самую большую школу, в Миассе арестовали активы кандидата в депутаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль уличного искусства «Культурный код». Челябинск, котова наталья
Мэр Челябинска Наталья Котова открыла самую большую школу на Урале (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Челябинска открыла новую школу — приставы арестовали счета кандидата в депутаты — в Миассе снесут коттеджный поселок — военных будут судить за хищения. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 2 сентября — в обзоре URA.RU:

Глава Челябинска отучилась в Сколково и открыла самую большую школу

  • Мэр Челябинска Наталья Котова побывала в Сколково, где училась администрированию жизни современного города.
  • 1 сентября Котова поучаствовала в открытии образовательного центра №5, самой большой школы на Урале.

Приставы арестовали активы кандидата в депутаты

  • Судебные приставы арестовали активы кандидата в горсобрание Миасса Тадия Уминского из-за долга в 13,6 млн рублей автозаводу «Урал».

В Миассе могут снести коттеджи

В регионе за хищения судят военных

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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