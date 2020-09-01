Мэр Челябинска Наталья Котова открыла самую большую школу на Урале (архивное фото)
Мэр Челябинска открыла новую школу — приставы арестовали счета кандидата в депутаты — в Миассе снесут коттеджный поселок — военных будут судить за хищения. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 2 сентября — в обзоре URA.RU:
Глава Челябинска отучилась в Сколково и открыла самую большую школу
- Мэр Челябинска Наталья Котова побывала в Сколково, где училась администрированию жизни современного города.
- 1 сентября Котова поучаствовала в открытии образовательного центра №5, самой большой школы на Урале.
Приставы арестовали активы кандидата в депутаты
- Судебные приставы арестовали активы кандидата в горсобрание Миасса Тадия Уминского из-за долга в 13,6 млн рублей автозаводу «Урал».
В Миассе могут снести коттеджи
- В Миасский городской суд поступили семь исков прокуратуры, где требуют признать самовольными строениями коттеджи в элитном поселке «Тихая заводь».
В регионе за хищения судят военных
- В Челябинской области начинается процесс над военнослужащими, которых обвиняют в хищениях на сумму почти 7 млн рублей.
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