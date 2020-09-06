Текслер начинает инспекцию Челябинска

Алексей Текслер и Наталья Котова будут инспектировать Челябинск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на предстоящей неделе будет инспектировать районы Челябинска и посетит Копейск, сообщили URA.RU в правительстве региона. На неделе губернатор также примет участие, в режиме видеоконференцсвязи (ВКС), в заседании рабочей группы Госсовета, которую проведет мэр Москвы Сергей Собянин.

«7 сентября губернатор отправится в Копейск. До конца недели проведет несколько инспекционных выездов в Челябинске вместе с мэром Натальей Котовой», — сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера. Губернатор и мэр будут проверять, как в районах справились с работами по благоустройству. Текслер также примет участие, в режиме ВКС, в заседании рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом, которое проведет мэр Москвы Сергей Собянин.

«Ко Дню города, который будут отмечать с 11 по 13 сентября, обычно подводят итог работы по благоустройству, — отметил в разговоре с URA.RU источник в мэрии. — Во время поездок не исключены незапланированные программой маршруты. Так называемые „развороты Текслера“, когда губернатор меняет маршрут и едет на объект, который в программе не значится».

Серию инспекционных поездок по муниципалитетам Текслер начал месяц назад. Он уже побывал в территориях на юге и севере области, а также посетил города горнозаводской зоны.