Школьники из ХМАО не смогут избежать учебы из-за морозов

Школьники теперь будут учиться даже во время слишком холодных дней Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы дистанционного обучения в России

Югорские школьники предстоящей зимой во время актированных дней хоть и будут оставаться дома, но учебный процесс для них не остановится — благодаря дистанционному образованию. Эту информацию URA.RU подтвердил директор департамента образования и молодежной политики ХМАО Алексей Дренин.

«Актированные дни сами по себе останутся, они зависят от температурных режимов. Но образовательный процесс мы теперь останавливать не будем. Весь накопленный за время эпидемии [коронавируса] опыт дистанционного образования будем использовать с максимальной пользой», — прокомментировал Дренин.

По мнению педагога с 30-летним стажем Ольги Ткалик, дистанционное образование добавит нагрузки учителям. «Раньше актированные дни для учителей были достаточно спокойными — работа с документами, самостоятельное обучение. Теперь же это будет не просто полноценный рабочий день, а день с большей нагрузкой, ведь дистант — это не просто через камеру поговорил и готово. Нужно подготовиться к уроку и его провести, каждый день — проверки тетрадей, борьба за внимательность детей, которых „собрать в кучу“ через камеру сложней, чем в классе. Кто-то бездельничает, и ты этого не видишь», — добавила она.

Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО пугают друг друга рассказами о том, что дистанционная форма обучения станет основным способом получения знаний. Однако региональные власти опровергли эту информацию.