Новый нацпроект появится в России. ВИДЕО

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Аэропорт «Курчатов». Челябинск, пассажиры, ожидание самолета, аэропорт игорь курчатов
Вице-премьер Чернышенко анонсировал новый нацпроект «Туризм» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России появится новый национальный проект «Туризм». Его анонсировал вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

До конца месяца будет подготовлен паспорт проекта. «В сентябре мы рассмотрим данный паспорт на правительственной комиссии по туризму. В соответствии с вашим поручением готовы будем доложить до 30 октября в установленном порядке», — сообщил Чернышенко Путину.

Кроме этого, президент поддержал идею вице-премьера продлить программу туристического кешбэка, захватив новогодние праздники. По словам Чернышенко, условия программы будут скорректированы по пожеланиям россиян.

Программа кэшбэка за туры внутри России стартовала 21 августа. Потом ее продлили на осень. Программа призвана сделать путешествия по России доступнее, увеличить поток туристов и продолжительность летнего сезона, напоминает «Федеральное агентство новостей». По предварительным оценкам, россияне купили туров по программе кешбэка на сумму 1,4 миллиардов рублей, уточняет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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