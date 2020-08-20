В России заработала программа по возврату денег за путешествия

В России заработал проект поддержки внутреннего туризма. Туристы, которые будут путешествовать по стране с сентября по декабрь, смогут вернуть часть денег.
По условиям программы это должен быть либо полноценный тур, включающий проживание и перевозку любым видом транспорта, либо же только проживание в отеле, который участвует в программе. Отмечается, что туристы смогут вернуть от 5 до 15 тысяч рублей. На эти цели из бюджета выделено порядка 3,5 миллиарда рублей.
Оплатить покупку нужно картой «Мир» любого банка, предварительно зарегистрировавшись в программе лояльности на сайте мирпутешествий.рф. В программе участвуют только туры, оплаченные онлайн, за оплату наличными или через банковский терминал в офисе туроператора или в гостинице кешбэк не полагается.
Ранее сообщалось, что цены на авиабилеты по российским направлениям снизились практически в два раза. Рейсы S7 на сентябрь—октябрь в некоторые города стали дешевле на 40%. Компании снижают цены, чтобы хоть как-то привлечь пассажиров. По мнению экспертов, причиной невысокого спроса на полеты может быть ухудшившееся за время пандемии финансовое состояние населения.
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