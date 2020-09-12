В регионе разыграют 25 депутатских мандатов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Свердловской области открылись избирательные участки — начался Единый день голосования. Всего в регионе разыгрывается один мандат депутата свердловского заксобрания и 24 мандата депутатов муниципальных дум.

Как писало URA.RU, особое внимание областных властей привлекает избрание депутата регионального парламента по Краснотурьинскому округу №16, где единоросс мэр Ивделя Петр Соколюк конкурирует с эсером Андреем Бычковым и коммунистом Николаем Замориным. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и его заместитель Сергей Бидонько даже совершили турне на север области в поддержку Соколюка. Однако по данным местных инсайдеров, победа мэра Ивделя неочевидна.

Также сложно предсказать исход выборов в Махнево — этот маленький поселок стал единственным муниципалитетом, где в этом году переизбирают весь состав думы. Уровень жизни в Махнево низкий, протестные настроения высоки, тон политической жизни задают местные бизнесмены. На 10 кресел в думе заявились 50 кандидатов от всех парламентских партий, поэтому выборы в «медвежьем углу» оказались трудными для областных политических администраторов.

Конфликтные довыборы депутатов происходят в Нижнем Тагиле (последняя неделя перед голосованием ознаменовалась скандалом и дракой с участием кандидата в депутаты от партии «Яблоко» Надежды Журавлевой и представителей штаба ее конкурента единоросса Александра Долгорукова).

Неспокойно в Асбесте, несмотря на то, что с довыборов сняли оппозиционного кандидата коммуниста Андрея Самарина, там ждут громких заявлений от его соратницы Надежды Крыловой. Скандалы вероятны и в Каменске-Уральском, где на довыборах баллотируется другой ее однопартиец и последователь — Борис Идиатулин. В остальных муниципалитетах выборы обещают пройти спокойнее, хотя сюрпризы также возможны.