Житель города Мартуни в Нагорном Карабахе Гагик Саркисян показал последствия обстрела, который произошел 28 сентября. Он уточнил, что в момент обстрела был в подвале.
«На дерево попал [снаряд], взорвался, от волны все окна разорвались, потолки внутри дома, все перемешано так. Просто от волны. Забор треснут, и гараж, и дальше там», — цитирует мужчину «Пятый канал».
Саркисян уверен, что для обстрела применялось более мощное оружие, чем реактивная система залпового огня «Град». Он аргументировал это тем, что последствия от снаряда гораздо более разрушительнее, чем в 1994 году, когда Карабах тоже подвергался обстрелам.
Ситуация в Карабахе, как напоминает RT, обострилась 27 сентября. Обстрелу подверглись населенные пункты и места дислокации военных с обеих сторон. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и начале боевых действий. Бои продолжаются до сих пор, с обеих сторон есть жертвы как среди военных, так и среди мирных жителей. Ряд глав государств и международных организаций заявляли о необходимости немедленного прекращения огня и возвращения к переговорам.
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