Вирус добрался до первых лиц Челябинской области Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 6 октября — 300-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 210-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 17 198, выздоровели 13 073 и скончались 506 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 1 225 889 (+10 888) случаев заражения. Вылечились 982 324 (+3 181) пациента — 81% от заболевших. Умерли 21 475 (+117) человек — 1,7% от заразившихся.

Инфекция наступает

В Челябинской области, по данным на 5 октября, зафиксировано 92 случая заражения коронавирусом за сутки. В предшествующие выходные дни зарегистрированы 93 и 94 случая. Среди заболевших 9 школьников — больше, чем в субботу и воскресенье, когда заболели 6 и 7 школьников. «С начала пандемии произошло 17 198 случаев заражения, сейчас лечение проходят 3 577 южноуральцев. Умерли четыре человека в возрасте 66, 64, 78 и 81 года. У всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выписаны после болезни за сутки 100 человек, с начала пандемии — 13 073 южноуральца.

Вирус косит министров

Министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий заразился коронавирусом. «Тест на COVID у Рыжего положительный, симптомы соответствующие. Пока болезнь протекает в относительно легкой форме», — рассказал собеседник URA.RU в правительстве. Министр решил лечиться дома. В этот же день стало известно о болезни министра спорта Челябинской области Леонида Одера и его заместителя Алексея Казакова. Их состояние потребовало госпитализации.

Глава Магнитогорска заразился COVID

Мэр Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, заболел коронавирусом. «COVID-19 подтвердился у главы Магнитогорска Сергея Бердникова. Болезнь протекает в лёгкой форме, Сергей Николаевич лечится дома на самоизоляции», — пояснили URA.RU в администрации города.

Умер заболевший коронавирусом журналист

Скончался журналист газеты «Вечерний Челябинск» Барлык Альмагамбетов. «В сентябре наш коллега был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Уже в больнице он пережил инфаркт. Врачи сумели спасти его, однако к началу октября поражение легких превысило 90 процентов», — уточнили URA.RU в редакции. Альмагамбетов трудился в издательском доме «Гранада Пресс», куда входит газета, много лет. В этом году ему исполнилось 54 года.

Челябинскую школу закрыли из-за вируса

Школа №1 города Копейска (Челябинская область) закрыта на санобработку из-за массового заболевания ОРВИ. Со вторника в образовательном учреждении вводится строгий масочный режим, а также рассматривается вопрос об отправке начальных классов на досрочные каникулы, сообщили корреспонденту URA.RU в администрации учебного заведения. «На минувшей неделе ушли на больничный около 30 из 53 педагогов, у нескольких из них условно-положительный тест на коронавирус. Ситуация к нынешнему дню не улучшается, часть учителей удалось распределить между старшими классами, однако в начальной школе педагогов не хватает», — рассказали URA.RU в школе.

Власть уходит на «удаленку»

В Челябинской области из-за распространения сезонного гриппа, ОРВИ и пандемии коронавируса все больше чиновников и служащих переводятся на удаленную работу. Так, в администрации Челябинска сейчас работают из дома около 40% сотрудников. Об этом рассказали на аппаратном совещании в мэрии 5 октября

Что ждет челябинцев на втором этапе отмены карантина

Казахстан ужесточил правила пропуска через госграницу в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки: в страну не будут пускать жителей Челябинской области (и вообще россиян), не сдавших тест на коронавирус. «С 6 октября придется предоставить справку о прохождении теста на коронавирус методом ПЦР, взятого не ранее чем за 72 часа на момент пересечения государственной границы», — говорится в сообщении погрануправления по Курганской и Тюменской областям.

До 18 октября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Он предполагает соблюдение масочного режима в общественном транспорте и людных местах, а также рекомендации оставаться дома южноуральцам старше 65 лет. С 1 октября введен запрет на спортивные соревнования с участием несовершеннолетних. Работающие пенсионеры также могут продлить действующие больничные. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и разрешений.