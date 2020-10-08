08 октября 2020

В Южной Корее при пожаре в небоскребе пострадали почти 50 человек. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения пожарных. Тюмень, пожар, пламя, огонь
Огонь охватил 33-этажное здание Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В южнокорейском городе Ульсан полыхает 33-этажный небоскреб. Пожарным службам не удается потушить пожар из-за сильного ветра.

«Пожар начался на 12-м этаже, а затем охватил здание, вызванное сильным ветром в этом районе сегодня вечером», — передает «Daily Mail». Отмечается, что из-за ветра огонь распространился на торговый центр по соседству, но там пламя удалось потушить.

Большую часть небоскреба занимали квартиры, с четвертого по 33 этаж проживали более 127 семей. Причина пожара пока что не известна. Агентство Yonhap сообщает о 49 пострадавших, 15 человек госпитализировали в больницы.

Подобный пожар произошел в ОАЭ в мае текущего года. Тогда за считанные минуты пламя охватило все 48-этажное здание, в котором расположены апартаменты. Огнеборцы прибыли на место ЧП всего за несколько минут, но им долгое время не удавалось потушить возгорание.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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