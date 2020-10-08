Администрация ямальского села не построила очистные сооружения для канализации и проиграла суд Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мэр Нового Уренгоя получил положительный тест на коронавирус — прокуратура засудила администрацию ямальского села — по делу Ананьева арестованы высокопоставленные сотрудники ПФР — житель Ямала осужден за подготовку теракта. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 9 октября — в обзоре URA.RU:

Мэр Нового Уренгоя заразился коронавирусом

Тест главы Нового Уренгоя Андрея Воронова на коронавирус дал положительный результат, глава города перешел на удаленную работу. По его словам, заболели и члены его семьи.

Администрация ямальского села проиграла суд прокуратуре

Мэрия села Кутопъюганское Надымского района проиграла суд по иску районной прокуратуры по факту неисполнения обязательств по строительству очистных сооружений для канализации.

По делу ямальского экс-сенатора арестовали шестерых москвичей

Суд Москвы арестовал шестерых высокопоставленных сотрудников Пенсионного фонда России, которые подозреваются в получении взяток в особо крупных размерах от бывшего сенатора от ЯНАО Дмитрия Ананьева.

Суд вынес приговор за подготовку к теракту

Центральный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы жителя ЯНАО Багаму Багамаева, который готовил теракт в городе Тарко-Сале. Мужчина оказался причастен к организации «Исламское государство» (запрещена в России).