Администрация ямальского села не построила очистные сооружения для канализации и проиграла суд
Мэр Нового Уренгоя получил положительный тест на коронавирус — прокуратура засудила администрацию ямальского села — по делу Ананьева арестованы высокопоставленные сотрудники ПФР — житель Ямала осужден за подготовку теракта. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 9 октября — в обзоре URA.RU:
Мэр Нового Уренгоя заразился коронавирусом
- Тест главы Нового Уренгоя Андрея Воронова на коронавирус дал положительный результат, глава города перешел на удаленную работу. По его словам, заболели и члены его семьи.
Администрация ямальского села проиграла суд прокуратуре
- Мэрия села Кутопъюганское Надымского района проиграла суд по иску районной прокуратуры по факту неисполнения обязательств по строительству очистных сооружений для канализации.
По делу ямальского экс-сенатора арестовали шестерых москвичей
- Суд Москвы арестовал шестерых высокопоставленных сотрудников Пенсионного фонда России, которые подозреваются в получении взяток в особо крупных размерах от бывшего сенатора от ЯНАО Дмитрия Ананьева.
Суд вынес приговор за подготовку к теракту
- Центральный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы жителя ЯНАО Багаму Багамаева, который готовил теракт в городе Тарко-Сале. Мужчина оказался причастен к организации «Исламское государство» (запрещена в России).
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