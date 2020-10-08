08 октября 2020
07 октября 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 9 октября. Ямальца осудили за подготовку теракта, у главы Нового Уренгоя выявлен COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Город летом. Сургут, водосточная труба, водосток, канализация, слив
Администрация ямальского села не построила очистные сооружения для канализации и проиграла суд Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мэр Нового Уренгоя получил положительный тест на коронавирус — прокуратура засудила администрацию ямальского села — по делу Ананьева арестованы высокопоставленные сотрудники ПФР — житель Ямала осужден за подготовку теракта. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 9 октября — в обзоре URA.RU:

Мэр Нового Уренгоя заразился коронавирусом

  • Тест главы Нового Уренгоя Андрея Воронова на коронавирус дал положительный результат, глава города перешел на удаленную работу. По его словам, заболели и члены его семьи.

Администрация ямальского села проиграла суд прокуратуре

По делу ямальского экс-сенатора арестовали шестерых москвичей

Суд вынес приговор за подготовку к теракту

  • Центральный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы жителя ЯНАО Багаму Багамаева, который готовил теракт в городе Тарко-Сале. Мужчина оказался причастен к организации «Исламское государство» (запрещена в России).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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