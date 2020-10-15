ВОЗ сочла популярные препараты от коронавируса неэффективными

Применение ремдесевира, гидроксихлорохина, лопинавира и интерферона при лечении COVID-19 практически не влияют на смертность пациентов или длительность госпитализации. Об этом сообщила газета The Financial Times со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В ходе проведенного исследования эксперты оценивали эффективность указанных препаратов, которые получали 11 266 госпитализированных пациентов. «Схемы лечения ремдесивиром, гидроксихлорохином, лопинавиром и интерфероном, как оказалось, оказывают мало влияния на смертность в больницах», — пишет издание [цитата по «Интерфаксу»]. Продолжительность госпитализации, как отмечается, также почти не изменилась.
Ранее, как напоминает RT, Минздрав России зарегистрировал два противовирусных препарата ремдесивира. Им, к слову, лечили президента США Дональда Трампа. До этого российское ведомство в числе рекомендуемых препаратов также называло фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин, препараты интерферона-альфа и умифеновир.
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