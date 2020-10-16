16 октября 2020

Россия потребовала от США объяснений после допроса журналиста RT

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Кольцово во время пандемии коронавируса. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, эпидемия, летное поле, covid-19, самолеты на приколе
Допрос прошел прямо в аэропорту Нью-Йорка Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Посольство РФ в Вашингтоне потребовало от властей США объяснений после допроса журналиста телеканала RT Константина Рожкова. Он прилетел в Нью-Йорк и подвергся многочасовому допросу в аэропорту.

«Мы рассматриваем инцидент как грубую попытку американских властей оказать давление на представителя прессы. Мы потребуем соответствующих объяснений от Госдепартамента США», — говорится в сообщении консульства в соцсетях. Они уточняют, что силовиков возмутило желание Рожкова освещать текущие события страны и его работа на канале RT, который Министерство юстиции США считает иностранным агентом.

В ходе допроса российскому журналисту пришлось предоставлять доступ ко всем электронным устройствам. Также Рожкова заставили дать пояснение к информации из интернета и его профессиональной переписке. Уточняется, что его расспрашивали даже про российскую вакцину «Спутник V» от коронавируса, сообщает RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...