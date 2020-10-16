Россия потребовала от США объяснений после допроса журналиста RT

Посольство РФ в Вашингтоне потребовало от властей США объяснений после допроса журналиста телеканала RT Константина Рожкова. Он прилетел в Нью-Йорк и подвергся многочасовому допросу в аэропорту.
«Мы рассматриваем инцидент как грубую попытку американских властей оказать давление на представителя прессы. Мы потребуем соответствующих объяснений от Госдепартамента США», — говорится в сообщении консульства в соцсетях. Они уточняют, что силовиков возмутило желание Рожкова освещать текущие события страны и его работа на канале RT, который Министерство юстиции США считает иностранным агентом.
В ходе допроса российскому журналисту пришлось предоставлять доступ ко всем электронным устройствам. Также Рожкова заставили дать пояснение к информации из интернета и его профессиональной переписке. Уточняется, что его расспрашивали даже про российскую вакцину «Спутник V» от коронавируса, сообщает RT.
Подписывайтесь на URA.RU в