В Москве ужесточат контроль над соблюдением карантина

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В московское метро не будут пускать без масок Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В московском транспорте усилят контроль над соблюдением масочно-перчаточного режима. В частности, со следующей недели проверки будут проводиться на всех станциях столичного метрополитена.

«Проверки будут на 100% станций мосметро, в вагонах пройдут совместные рейды ГКУ „Организатор перевозок“ и полиции», — рассказали в департаменте транспорта Москвы. Кроме того, усилятся меры и в отношении пассажиров автобусов, электробусов и трамваев.

Ужесточения вводятся уже с понедельника. В связи с этим в ведомстве посоветовали заранее готовиться к поездкам на общественном транспорте — брать с собой маску и перчатки.

Ранее стало известно о том, что власти Москвы ужесточили антикоронавирусные меры. В частности, по информации «Национальной службы новостей», перевозчикам запретили пускать в общественный транспорт пассажиров без масок.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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