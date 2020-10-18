В Москве ужесточат контроль над соблюдением карантина

В московское метро не будут пускать без масок Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В московском транспорте усилят контроль над соблюдением масочно-перчаточного режима. В частности, со следующей недели проверки будут проводиться на всех станциях столичного метрополитена.

«Проверки будут на 100% станций мосметро, в вагонах пройдут совместные рейды ГКУ „Организатор перевозок“ и полиции», — рассказали в департаменте транспорта Москвы. Кроме того, усилятся меры и в отношении пассажиров автобусов, электробусов и трамваев.

Ужесточения вводятся уже с понедельника. В связи с этим в ведомстве посоветовали заранее готовиться к поездкам на общественном транспорте — брать с собой маску и перчатки.

Ранее стало известно о том, что власти Москвы ужесточили антикоронавирусные меры. В частности, по информации «Национальной службы новостей», перевозчикам запретили пускать в общественный транспорт пассажиров без масок.