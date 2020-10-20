После смены тактики Лукашенко протесты могут принять новые формы Фото: официальный сайт президента Республики Беларусь

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Новая тактика борьбы с участниками протестов в Белоруссии, которую озвучил президент Александр Лукашенко, будет совмещать жесткие задержания и поиск протестующих по камерам наблюдения. Это может сказаться на активности граждан на улицах, рассказал в беседе с URA.RU независимый белорусский политолог Александр Класковский.

Ранее Лукашенко заявил, что силовые ведомства «в спокойном режиме найдут каждого». Собеседник URA.RU уверен, что сотрудники милиции и бойцы ОМОНа не покинут улицы, чтобы следить за протестующими по камерам видеофиксации. «Лукашенко имеет в виду сочетание жестокости силовиков на улице и возможность привлечь к ответственности даже на основе фотографии. На митингах много переодетых сотрудников, которые тоже фиксируют лица участников акции. А потом может прилететь вызов в милицию», — объяснил действия белорусского президента Класковский. По его словам, действия силовиков могут привести к росту штрафов и даже новых уголовных дел.

Политолог не исключил, что протестная активность на улицах может утихнуть. Связывает это не только с новой тактикой Лукашенко, но и с тем, что дни становятся холоднее и короче. «Но белорусы не поменяют свою позицию. Протесты могут принять новые формы», — заключил Класковский.

Протесты в Белоруссии проходят с 9 августа после президентских выборов. Граждане не согласны с тем, что победу на них одержал действующий лидер Александр Лукашенко. Митинги сопровождаются жестокими задержаниями, также для подавления протестов силовики применяют водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, сообщает « Федеральное агентство новостей ».