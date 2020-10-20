Лукашенко сменил тактику борьбы с протестующими в Беларуси

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Лукашенко, лукашенко александр
Президент Беларуси заявил, что силовики найдут протестующих «в спокойном режиме» Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

Силовые ведомства Белоруссии изменили тактику борьбы с участниками протестов в стране после президентских выборов. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко.

«Мы поменяли тактику. Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния. Я тут не угрожаю. Мы в этом направлении работаем. И это дает определенный эффект», — приводит слова Лукашенко БелТА.

Протесты в Белоруссии проходят с 9 августа, после объявления итогов президентских выборов. Акции сопровождались жесткими задержаниями и избиениями протестующих со стороны силовиков. В отношении людей также применялись водометы и светошумовые гранаты, передает RT. Некоторые из силовиков получили награды от Лукашенко. Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская призвала сотрудников правоохранительных органов «перейти на сторону народа» до 25 октября, пишет «Национальная служба новостей».

На фоне протестов большую популярность обрел telegram-канал Nexta, который освещал уличные акции, которые проходят по всей республики. Во вторник, 20 октября, стало известно, что Верховный суд Белоруссии признал издание и его логотип экстремистскими материалами.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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