Глава Югры Наталья Комарова выздоровела после заражения COVID и поехала в Москву
Губернатор Югры выздоровела — известная актриса скончалась от коронавируса — в регионе заканчивается коечный фонд — глава департамента строительства ушел в отставку. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 22 октября — в обзоре URA.RU:
Глава Югры вылечилась от COVID
- Губернатор Югры Наталья Комарова вылечилась от коронавируса и улетела в Москву отмечать свое 65-летие в кругу семьи. Об этом URA.RU сообщила директор департамента общественных и внешних связей ХМАО Елена Шумакова.
Умерла известная югорская актриса
- В Нижневартовске от коронавируса умерла одна из основательниц и актрис театра «Обыкновенное чудо» Галина Чумуркина. Ей было 48 лет.
Заканчиваются места для больных коронавирусом
- В ХМАО уменьшается количество свободного коечного фонда для заболевших COVID. На сегодняшний день количество свободных мест сократилось до 39,5%.
В отставку ушел главный архитектор округа
- Директор департамента строительства и главный архитектор ХМАО Алексей Ракитский ушел в отставку из-за перемены места работы.
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