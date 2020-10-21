21 октября 2020
20 октября 2020

Самое актуальное в ХМАО на 22 октября. Комарова излечилась от коронавируса, главный архитектор оставил свой пост

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Всероссийский форум национального единства. Ханты-Мансийск, комарова наталья
Глава Югры Наталья Комарова выздоровела после заражения COVID и поехала в Москву Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор Югры выздоровела — известная актриса скончалась от коронавируса — в регионе заканчивается коечный фонд — глава департамента строительства ушел в отставку. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 22 октября — в обзоре URA.RU:

Глава Югры вылечилась от COVID

Умерла известная югорская актриса

Заканчиваются места для больных коронавирусом

В отставку ушел главный архитектор округа

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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