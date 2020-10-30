В соцсетях от Путина потребовали ввести карантин в России

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Мнения пользователей по поводу карантина разделились Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Решение президента РФ Владимира Путина не ужесточать ограничительные меры и не вводить тотальный карантин из-за коронавируса вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях. Многие отнеслись к такой инициативе с пониманием, аргументируя это тем, что бизнес не переживет очередного удара. Однако нашлись недовольные заявлением главы государства.

«Путин, где карантин?» — задается вопросом один из пользователей Twitter. С ним соглашается и часть других комментаторов, ссылаясь на решение Европы усилить ограничительные меры. Сторонники Путина в свою очередь полагают, что ужесточение ограничений приведет лишь к катастрофической ситуации для малого бизнеса, от которой тот вряд ли сможет оправиться.

Заявление о том, что в России не будут вводить тотальный карантин из-за коронавируса, президент сделал накануне на форуме «Россия зовет». По его словам, подобные меры могут полностью остановить как экономику страны, так и работу бизнеса.

Творчество пользователей на тему вчерашнего заявления главы государства
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Пользователи уверены — денег в федеральном бюджете хватит на обеспечение граждан на карантине
Не обошлось и без подколов оппозиционно настроенных пользователей
Указывают пользователи и на несоответствие слов президента ситуации в стране

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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