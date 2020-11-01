01 ноября 2020

На борьбу с коронавирусом отдают легендарный роддом Екатеринбурга. Весной из-за него были протесты

© Служба новостей «URA.RU»
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Детская клиника НИИ ОММ. Екатеринбург, детская клиника нии омм
В НИИ ОММ готовят 110 коек для ковид-пациентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ) в Екатеринбурге снова перепрофилируют для помощи пациентам, больным коронавирусом. Как сообщили в областном штабе по борьбе с COVID-19, соответствующее решение прорабатывается свердловскими властями. Предполагается, что под работу с ковид-пациентами отдадут 110 коек педиатрического корпуса.

«Такой опыт [по борьбе с COVID-19] у учреждения уже есть — по решению федерального центра летом корпус уже оказывал помощь людям с COVID-19 и пневмониями. Пациентам здесь сейчас оказывают в основном реабилитационную помощь, которую они смогут получать на основной площадке института и в педиатрических отделениях других медицинских организаций», — сообщили в штабе.

В апреле правительство РФ внесло НИИ ОММ в перечень медучреждений для перепрофилирования под прием больных коронавирусом. Это вызвало недовольство у свердловчан, поскольку НИИ считается профильным для рожениц с осложнениями (здесь делаются сложнейшие гинекологическое операции). Реагируя на множественные обращения, губернатор Евгений Куйвашев частично отстоял роддом: число коек для COVID-19 было снижено с 300 до 70. В августе НИИ ОММ вернулся к работе в обычном режиме.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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