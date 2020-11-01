Научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ) в Екатеринбурге снова перепрофилируют для помощи пациентам, больным коронавирусом. Как сообщили в областном штабе по борьбе с COVID-19, соответствующее решение прорабатывается свердловскими властями. Предполагается, что под работу с ковид-пациентами отдадут 110 коек педиатрического корпуса.
«Такой опыт [по борьбе с COVID-19] у учреждения уже есть — по решению федерального центра летом корпус уже оказывал помощь людям с COVID-19 и пневмониями. Пациентам здесь сейчас оказывают в основном реабилитационную помощь, которую они смогут получать на основной площадке института и в педиатрических отделениях других медицинских организаций», — сообщили в штабе.
В апреле правительство РФ внесло НИИ ОММ в перечень медучреждений для перепрофилирования под прием больных коронавирусом. Это вызвало недовольство у свердловчан, поскольку НИИ считается профильным для рожениц с осложнениями (здесь делаются сложнейшие гинекологическое операции). Реагируя на множественные обращения, губернатор Евгений Куйвашев частично отстоял роддом: число коек для COVID-19 было снижено с 300 до 70. В августе НИИ ОММ вернулся к работе в обычном режиме.
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