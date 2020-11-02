Мэрия Екатеринбурга продает долю в банке семьи Чернецкого

Сыну Аркадия Чернецкого принадлежат 29,13% акций банка Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Власти Екатеринбурга начали переговоры о продаже доли горадминистрации в банке «Екатеринбург», сообщил осведомленный источник URA.RU в городских структурах власти. По словам собеседника агентства, сделка не выглядит перспективной: чиновникам необходимо провести оценку стоимости акций с владельцами других долей, которые связаны с бывшим мэром Екатеринбурга, а ныне сенатором Аркадием Чернецким, и могут быть не заинтересованы в продаже.

Мэрии (в лице департамента по управлению муниципальным имуществом) принадлежит 29,29% акций муниципального банка, сыну бывшего мэра Екатеринбурга Станиславу Чернецкому — 29,13%. В число основных акционеров входят ООО «Геоникс», предприниматель Алексей Брижицкий, бывший вице-мэр Екатеринбурга по экономике Сергей Клименко, бизнесмен Александр Баженов. Все считаются приближенными к команде экс-главы города.

«Сейчас ведутся переговоры о продажи доли мэрии в банке. Но параллельно необходимо договариваться с Чернецким», — сообщил инсайдер. Цели сделки, а также потенциальные покупатели портфеля не раскрываются. По оценке собеседника агентства, сейчас банк находится в стабильном положении — во многом за счет того, что в нем обслуживаются бюджетники. «И, если мэрия из банка уходит, остальным акционерам он становится неинтересен», — описал ситуацию инсайдер.

В пресс-службе администрации корреспонденту рекомендовали обратиться в банк за комментарием. По номеру, указанному на сайте банка, корреспонденту не ответили. В разговоре с URA.RU Чернецкий подчеркнул, что «не занимается текущим управлением банком». Ранее агентство со ссылкой на источники сообщало, что Чернецкий и сам был готов избавиться от принадлежащих его семье акций ЕМБ (поскольку вскоре может лишиться места в Совете Федерации), но потенциальной сделке помешала пандемия. Сам Чернецкий опровергал, что ведет с кем-либо переговоры.