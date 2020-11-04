В ХМАО члены Национально-освободительного движения требуют введения двухнедельного карантина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Члены Национально-освободительного движения в ХМАО провели одиночные пикеты у администраций Сургута и Нефтеюганска. Они потребовали введения жесткого карантина, чтобы остановить пандемию коронавируса. Об этом URA.RU рассказал один из лидеров НОД в Нефтеюганске Сергей Пономарев.

«Национально-Освободительное Движение провело пикетирование администраций Нефтеюганска и Сургута. Требования: остановить пандемию коронавируса проверенным способом — двухнедельным жестким карантином. Требование к чиновникам и депутатам — встать на сторону народа и требовать проведения карантина под руководством Национального Лидера В.В.Путина», — сообщают о своих требованиях националисты.

Пономарев добавил, что карантин должен проходить только с распоряжения президента РФ Владимира Путина: «Иначе продолжатся эти полумеры. Сейчас ведь принимаемые решения, которые только замедляют распространение — маску потолще надеть, дистанцию подальше».

В администрации Нефтеюганска корреспонденту URA.RU ответили: «Мы их, конечно, заметили. Вышли специалисты, спросили, может, нужна помощь на уровне муниципалитета или губернатора, но они говорят, нет, вот у нас все написано, больше ничего не нужно. Ну больше тут ничего не сделаешь». Сургутская администрация сообщила, что пикет прошел незамеченным.

Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске прошла серия пикетов Национально-освободительного движения. Активисты организации выступали с требованием наделить президента РФ Владимира Путина чрезвычайными полномочиями.

Участник пикетирования у администрации Сургута Сергей Иванов: Представитель НОД в социальных сетях

Участник пикетирования у администрации Нефтеюганска Сергей Иванов: Представитель НОД в социальных сетях