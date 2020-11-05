Российские власти экономят деньги на «черные дни»

Сейчас в стране нет критического положения, чтобы экономить бюджетные деньги, рассказал эксперт Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Правительство РФ долгое время копило деньги «на черный день», который настал сейчас во всем мире. Но власти не намерены их тратить в ближайшее время, та как тяжёлые времена еще впереди. Такое заявление сделал советник гендиректора «Открытие Брокер» Сергей Хестанов.

«Черный день» в виде пандемии, локдаунов и спада экономической активности во всем мире наступил, а Россия не торопится использовать свои резервы. (…). Единственная веская причина не тратить накопленные резервы — твердое убеждение монетарных властей, что по настоящему «черные дни» еще не наступили», — рассказал он в интервью РБК. По его словам, сейчас в стране нет критического положения, чтобы экономить бюджетные деньги. Последние несколько лет, как объяснил Хестанов, уровень инфляции был невысокий, а по итогам года ожидается дефицит бюджета в размере 4,4%. Это не такой большой показатель, чтобы экономить бюджетные деньги, особенно в период, когда нужно восстанавливать экономику, то есть снижать налоги и тратить больше денег на граждан и бизнес.

Ранее главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин спрогнозировал обрушение рубля. По его словам, к концу года доллар будет стоить 85 рублей за единицу. Глава Минэкономразвития Максим Решетников считает, что восстановление российской экономики идет несмотря на давлением настроений и новостей о заболеваемости, пишет RT.