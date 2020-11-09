Врач рассказал, что ждать россиянам от коронавируса в 2021 году

Коронавирус станет сезонным заболеванием Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В следующем году коронавирус станет сезонным заболеванием. Будут подъемы заболеваемости, но «чудовищных цифр» удастся избежать. Так считает научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ Максим Гультяев.

«В период с изменчивой погодой вирус будет более агрессивным, более контагиозным, этого не избежать. Но с течением времени мы друг к другу приспособимся и будем легче переносить заболевание […] Будет подъем коронавируса, но не будет таких чудовищных цифр», — цитирует врача «Радио Sputnik».

По мнению Гультяева, в 2021 году Россия встретит COVID «во всеоружии»: сознательное население поставит прививку, сформируется большая прослойка переболевших людей с антителами. Он уточнил, что вакцина станет настоящим спасением от вируса, без нее стране просто не справиться с пандемией. «Будет не одна, не две, а десятки вакцин, это будут не только наши, но и зарубежные, будет из чего выбирать на любой вкус. Тот, кто вакцинируется, будет защищен, кто нет — это его выбор, умирать или нет», — подчеркнул Гультяев.

Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина заявила, что эффективность вакцины от COVID «Спутник V» составляет более 90%. По ее словам, действенность вакцины отслеживали у людей, прошедших вакцинацию в рамках гражданского оборота. Драпкина подчеркнула, что вакцина немецкой компании BioNTec также подтвердила свою эффективность.