20 ноября 2020

Путину сообщили об отправке бойцов ФСБ в Карабах

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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
В Армении развернули дополнительный резерв российских пограничников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Российские пограничники по просьбе Еревана развернут дополнительные силы на границе Армении и Азербайджана. Об этом на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

«В соответствии с принятым решением в целях обеспечения пограничной безопасности Республики Армения, мер по поддержанию мира в Нагорном Карабахе и по просьбе армянской стороны Пограничным управлением ФСБ в Республике Армения выделен дополнительный резерв в количестве 188 военнослужащих и необходимое количество техники», — сказал в пятницу Бортников [цитата по РИА «Новости»].

Военный конфликт Армении и Азербайджана в Карабахе обострился в конце сентября. Позднее было объявлено о начале российской миротворческой миссии в зоне конфликта. Российские военные прибыли в Нагорный Карабах в середине ноября. В пятницу Владимир Путин заявил, что урегулирование военного конфликта важно для России с точки зрения внутренней безопасности и экономики.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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