Путину сообщили об отправке бойцов ФСБ в Карабах

В Армении развернули дополнительный резерв российских пограничников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Российские пограничники по просьбе Еревана развернут дополнительные силы на границе Армении и Азербайджана. Об этом на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

«В соответствии с принятым решением в целях обеспечения пограничной безопасности Республики Армения, мер по поддержанию мира в Нагорном Карабахе и по просьбе армянской стороны Пограничным управлением ФСБ в Республике Армения выделен дополнительный резерв в количестве 188 военнослужащих и необходимое количество техники», — сказал в пятницу Бортников [цитата по РИА «Новости»].

Военный конфликт Армении и Азербайджана в Карабахе обострился в конце сентября. Позднее было объявлено о начале российской миротворческой миссии в зоне конфликта. Российские военные прибыли в Нагорный Карабах в середине ноября. В пятницу Владимир Путин заявил, что урегулирование военного конфликта важно для России с точки зрения внутренней безопасности и экономики.