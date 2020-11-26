Чемпионами в соревновании лоббистов оказались глава минздрава Андрей Карлов и министр спорта Леонид Рапопорт (на фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В свердловском правительстве в ходе бюджетного процесса определились наиболее слабые и наиболее сильные лоббисты. Как сообщил URA.RU депутат областного заксобрания Вячеслав Вегнер, в ходе согласительных комиссий по проекту бюджета на 2021 год сильнее всего были урезаны расходы областного министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка, а также министерства культуры. Дополнительные деньги получат минспорт и — вполне ожидаемо — минздрав.

Минсельхоз в конце октября возглавил Артем Бахтерев, во главе министерства культуры стоит Светлана Учайкина. «С них сняли несколько миллиардов, хотя, если посмотреть разницу между расходами этого года и проектом на следующий год, она будет небольшая, примерно 3 миллиарда. В этом году запланировано 302,8 миллиарда рублей, в следующем — 299,7 миллиарда рублей. Поэтому все получат примерно как в этом году», — уточнил парламентарий.

Он отметил, что увеличатся расходы министерства спорта, которое возглавляет Леонид Рапопорт, — возможно именно на ту сумму, которую потеряли минсельхоз и минкульт. Такое перераспределение средств можно объяснить подготовкой региона к Универсиаде-2023. Минздраву под руководством Андрея Карлова выделят дополнительные средства на борьбу с пандемией и вакцинопрофилактику.

Вячеслав Вегнер уточнил, что данные о федеральных субсидиях региону станут известны 27 ноября, после принятия госбюджета в третьем, окончательном, чтении. После их учета в областной казне обделенные министерства, возможно, получат компенсации, считает депутат.

В областном минфине отметили, что сокращения прошли по многим разделам областного бюджета. «Увеличены расходы на социальные статьи и спорт», — констатировали в министерстве финансов.