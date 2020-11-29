Глава области Алексей Текслер отказался от новогоднего приема
Глава области отменил традиционный новогодний прием — депутата задержали из-за ночной дискотеки — квартиру экс-мэра выставили на продажу — СК не стал возбуждать уголовное дело по факту смерти Тесака. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 30 ноября — в обзоре URA.RU:
Губернатор отказался от новогоднего приема
- Глава области Алексей Текслер не будет проводить традиционный новогодний прием, на который обычно собирались главы районов и городов.
Депутата задержали на закрытой вечеринке
- Депутата Центрального райсовета Челябинска Марселя Хазиева задержали сотрудники полиции, из-за того, что он в ночь на 28 ноября организовал вечеринку, несмотря на запрет проведения мероприятий из-за пандемии.
Квартиру бывшего мэра Челябинска выставили на продажу
- В Магнитогорске выставили на продажу пятикомнатную квартиру экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева, которого осудили за коррупцию.
СК отказался возбуждать уголовное дело по факту смерти Тесака
- Сотрудники Следственного комитета по Челябинской области вновь отказались возбуждать уголовное дело об убийстве Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак, которого нашли мертвым в челябинском СИЗО. Адвокат семьи погибшего Алексей Михальчик намерен признать такое решение незаконным.
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