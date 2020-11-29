29 ноября 2020
28 ноября 2020
27 ноября 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 30 ноября. Депутата задержали на закрытой вечеринке, квартиру экс-мэра Тефтелева выставили на продажу

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Торжественный прием в честь Дня города. Челябинск, мякуш владимир, текслер алексей, банкет, текслер ирина
Глава области Алексей Текслер отказался от новогоднего приема Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава области отменил традиционный новогодний прием — депутата задержали из-за ночной дискотеки — квартиру экс-мэра выставили на продажу — СК не стал возбуждать уголовное дело по факту смерти Тесака. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 30 ноября — в обзоре URA.RU:

Губернатор отказался от новогоднего приема

Депутата задержали на закрытой вечеринке

  • Депутата Центрального райсовета Челябинска Марселя Хазиева задержали сотрудники полиции, из-за того, что он в ночь на 28 ноября организовал вечеринку, несмотря на запрет проведения мероприятий из-за пандемии.

Квартиру бывшего мэра Челябинска выставили на продажу

СК отказался возбуждать уголовное дело по факту смерти Тесака

  • Сотрудники Следственного комитета по Челябинской области вновь отказались возбуждать уголовное дело об убийстве Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак, которого нашли мертвым в челябинском СИЗО. Адвокат семьи погибшего Алексей Михальчик намерен признать такое решение незаконным.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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