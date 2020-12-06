Рэпера Ганвеста разозлили россияне с зарплатой в 20 тысяч рублей. «У вас по жизни все не так»

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Рэпера возмутил хейт в его сторону Фото: Instagram @realgunwest

Рэпер Ганвест (Руслан Гоминов) обратился к своим хейтерам на странице в Instagram. Он считает, что вся ненависть в людях собрана из-за бедности.

«Откройте свои глаза, взгляните в окно, посмотрите, что вокруг вас? Ничего. У вас по жизни все не так, все не те. Вы идеальные. 20 тысяч [зарабатываете], и все круто. Мерзко. Я устал весь ваш негатив читать. Такими темпами вы ничего не добьетесь», — сказал он в историях Instagram.

Также рэпера возмутило то, что люди в России терпят нищенское положение и условия жизни. «У нас в регионах творится жесть. У людей спрашивают: ну как вам вообще? Они отвечают: ну ничего, терпимо, живем, нормально вроде бы. У тебя крыша течет, у тебя уже пол гниет, у тебя отопления дома нет, воды горячей нет. А он: ну мне пойдет, нормально. Людей загнали просто в угол и заставили терпеть», — считает рэпер.

Ранее фанаты Ганвеста раскритиковали его за милостыню пожилой женщине. Он подал ей из окна своей машины 500 рублей, что посчитали очень маленькой суммой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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