Рэпера возмутил хейт в его сторону Фото: Instagram @realgunwest

Рэпер Ганвест (Руслан Гоминов) обратился к своим хейтерам на странице в Instagram. Он считает, что вся ненависть в людях собрана из-за бедности.

«Откройте свои глаза, взгляните в окно, посмотрите, что вокруг вас? Ничего. У вас по жизни все не так, все не те. Вы идеальные. 20 тысяч [зарабатываете], и все круто. Мерзко. Я устал весь ваш негатив читать. Такими темпами вы ничего не добьетесь», — сказал он в историях Instagram.

Также рэпера возмутило то, что люди в России терпят нищенское положение и условия жизни. «У нас в регионах творится жесть. У людей спрашивают: ну как вам вообще? Они отвечают: ну ничего, терпимо, живем, нормально вроде бы. У тебя крыша течет, у тебя уже пол гниет, у тебя отопления дома нет, воды горячей нет. А он: ну мне пойдет, нормально. Людей загнали просто в угол и заставили терпеть», — считает рэпер.

Ранее фанаты Ганвеста раскритиковали его за милостыню пожилой женщине. Он подал ей из окна своей машины 500 рублей, что посчитали очень маленькой суммой.