Фанаты осудили репера Ганвеста за милостыню пенсионерке

Рэпер Ганвест (Руслан Гоминов) снял видео, как подает милостыню в 500 рублей пожилой женщине из окна автомобиля. Подписчики осудили его за маленькую сумму. Артист в ответ упрекнул их в «тупости и наглости».
«Бабуль, возьмите. Вам спасибо», — заявил Ганвест на видео, опубликованном в Instagram. На кадрах видно, как он протягивает 500 рублей пожилой женщине, сидя в машине.
По словам рэпера, после этого поста ему написало множество людей, посчитавших, что артист мог бы раскошелиться более чем на 500 рублей. «******* [удивляюсь] вашей тупости и наглости. Я очень часто помогаю пожилым, малоимущим и тем, кто в этом нуждается. Но я ***** [обалдел] от того, что мне пишут. Вы хотя бы 100 рублей бы дали? Не ******* [говорите попусту], а помогайте хотя бы 10 рублями», — написал артист.
Те, кто жертвуют на благотворительность большие суммы и выкладывают это в Сеть, делают это для пиара, уверен рэпер. Сам же Ганвест, снявший подачу милостыни на видео для Instagram, заявил, что готов от чистого сердца дать нуждающемуся любую сумму. «Это были мои последние 500 рублей наличными, и я их отдал», — заключил Ганвест.
Ранее Ганвест заявил, что подаст в суд на фирму Fendi, напоминает телеканал 360. Артист решил сдать не понравившуюся ему кофту, однако в магазине отказались принять вещь, так как он уже выложил ее фото в Instagram. Рэпер в ответ заявил, что бренд стал популярен в России благодаря ему, а представители компании этого не ценят.
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