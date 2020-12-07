Глава Мегиона Олег Дейнека заболел COVID Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Мэр Мегиона ушел на самоизоляцию из-за коронавируса — нефтяная компания будет сокращать сотрудников — спортсмены подрались на чемпионате России — в аптеках нет жизненно важного лекарства. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 8 декабря — в обзоре URA.RU:

Югорский мэр заболел COVID

Глава Мегиона Олег Дейнека заразился коронавирусом и находится на режиме самоизоляции. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.

Нефтяники сокращают штат сотрудников

Нефтедобывающая компания будет сокращать число сотрудников, работающих вахтовым методом. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, это связано с пандемией коронавируса.

Спортсмены подрались на чемпионате России

Борец из ХМАО Алан Багаев и его соперник из Северной Осетии Бабули Цолоев устроили драку во время чемпионата России по вольной борьбе среди юниоров. Из-за этого инцидента югорский спортсмен может лишиться места в сборной команде страны.

Детям с диабетом перестали выдавать импортный инсулин

В аптеках Нижневартовска не хватает французского препарата «Хумалог», который ранее выдавали по льготным рецептам для детей-диабетиков. Вместо него выдают отечественное лекарство, которое имеет побочные эффекты.