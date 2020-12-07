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Самое актуальное в ХМАО на 8 декабря. Закончился качественный инсулин для детей, мэр заболел COVID, борец из Югры устроил драку на чемпионате России

© Служба новостей «URA.RU»
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Дума Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Ханты-Мансийск, дейнека олег
Глава Мегиона Олег Дейнека заболел COVID Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Мэр Мегиона ушел на самоизоляцию из-за коронавируса — нефтяная компания будет сокращать сотрудников — спортсмены подрались на чемпионате России — в аптеках нет жизненно важного лекарства. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 8 декабря — в обзоре URA.RU:

Югорский мэр заболел COVID

Нефтяники сокращают штат сотрудников

  • Нефтедобывающая компания будет сокращать число сотрудников, работающих вахтовым методом. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, это связано с пандемией коронавируса.

Спортсмены подрались на чемпионате России

  • Борец из ХМАО Алан Багаев и его соперник из Северной Осетии Бабули Цолоев устроили драку во время чемпионата России по вольной борьбе среди юниоров. Из-за этого инцидента югорский спортсмен может лишиться места в сборной команде страны.

Детям с диабетом перестали выдавать импортный инсулин

  • В аптеках Нижневартовска не хватает французского препарата «Хумалог», который ранее выдавали по льготным рецептам для детей-диабетиков. Вместо него выдают отечественное лекарство, которое имеет побочные эффекты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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