Россиян предложили штрафовать за отсутствие масок на мероприятиях Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 13 декабря, — 378-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 278-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, в мире заразились 71 912 367 человек (+506 901 за минувшие сутки). Выздоровели 50 306 489 пациентов (+810 121). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 609 262 человека (+8 639).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 16 489 658 американца. Следом идут Индия (9 854 208) и Бразилия (6 880 127). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 2 625 848.

Вакцина и лекарство

Люди, которые не хотят прививаться от коронавируса, это «горючий материал» во время пандемии. Все они рискуют заболеть, но не влияют на общую картину заражений, рассказал URA.RU на правах анонимности один из старейших вирусологов России и доктор медицинских наук.

Российская вакцина «Спутник V» будет защищать около двух лет. Об этом рассказал глава разработавшего препарат центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, препарат российского производства на 96% гарантирует, что привитый не заболеет COVID.

Ситуация в России

За отсутствие масок на посетителях концертов и других массовых мероприятий следует штрафовать не заведения, а самих нарушителей. С соответствующей инициативой выступила зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев отметил, что на одноразовой маске, которая используется несколько дней, собирается много загрязнений, бактерий и вирусов. Также он заявил, что россиян не могут заставить вакцинироваться в обязательном порядке, поскольку существует соответствующий закон.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл разрешил настоятелям столичных храмов обращаться к пастве с призывом становиться донорами плазмы крови, если они уже переболели COVID. Священнослужитель отметил, что помощь заразившимся — это христианский долг.

Ситуация в мире

Коронавирус можно убить за пару минут зубной пастой с цинком и оловом. К такому выводу пришли американские исследователи. А ополаскиватель для рта, содержащий хлорид цетилпиридиния может убить вирус всего за 15-30 секунд. В ходе исследований пасту и ополаскиватель проверили 260 человек. Эти методы буквально уничтожают 99,9% коронавируса во рту.

Шотландские ученые изучили геном более двух тысяч больных, у которых коронавирус протекал особенно тяжело. Они обнаружили определенную закономерность — мутации в пяти генах. По мнению специалистов, такие мутации говорят об отклонении в формировании противовирусного иммунитета и, как следствие, развитию тяжелой формы болезни.

Китай закрыл транспортное сообщение с городским уездом Дуннин, который на востоке граничит с Россией. В городе также временно приостановили работу общественного транспорта и запретили поездки на автомобилях. Супермаркеты, рынки, почтовые и коммунальные службы обязаны в течение пяти дней предоставить властям результаты тестов на коронавирус всего персонала и отчетность о проведении проверки, которая подтверждает отсутствие заражения на их территории.