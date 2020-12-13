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В Тюменскую область идет резкое похолодание

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозы в Екатеринбурге, мороз, зима, холод
За сутки температура упадет на 14 градусов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

К концу недели в Тюменской области ожидается стремительное похолодание до — 24. Такие прогнозы озвучили сервисы Foreca и «Яндекс погода». По их информации, в течение одного дня температура опустится на 14 градусов.

«В ночь с 18 на 19 декабря температура воздуха составит — 9. Спустя сутки термометры будут показывать уже — 23 градуса. Кроме того, в это время прогнозируется значительная облачность и южный ветер до 4 метров в секунду», — сообщают синоптики.

При этом в течение рабочей недели в Тюменской области температура будет колебаться от — 6 до — 9 градусов днем и от — 10 до — 15 ночью. Ожидается восточный ветер до 4 метров в секунду и несколько снегопадов с 17 по 19 декабря. После субботних похолоданий синоптики обещают ежедневные морозы от — 19 до — 27 градусов.

Ранее агентство писало о том, что в новогоднюю ночь жителей Урала и Сибири ожидают аномальные холода. По данным синоптиков, регионы УрФО окажутся в зоне холодной температурой аномалии. Показатели термометров опуститься ниже нормы на 5 градусов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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