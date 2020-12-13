Жители челябинского района просят у Текслера в Новому году КТ

Из Карталинского района возят на КТ в Варну Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Жительница Карталинского района просят челябинского губернатора Алексея Текслера подарить им на Новый год хотя бы один аппарат КТ (компьютерной томографии) или МРТ (магнитно-резонансной томографии). Эта просьба была озвучена в комментариях на личной страничке главы региона в в Instagram, передает корреспондент URA.RU.

«Подарите на новый год Карталам хотя бы один аппарат КТ или МРТ. Тут нет ни одного. Больные люди из Карталов не могут пройти обследование. Город остался жить в прошлом веке», — пишет в комментариях подписчица tanyacoleman23.

«На КТ карталинцев возят в соседнюю Варну, до которой минимум полчаса езды. Но там всегда большие очереди, так как сюда привозят больных с Чесменского и Брединского района», — рассказал URA.RU житель Каралинского района.

«По прохождению КТ четко налажена маршрутизация по всем территориям региона, ведётся запись пациентов на время, чтобы не создавались очереди. Для данной территории это Варненский район. Если создаются проблемы по прохождению КТ, просьба обращаться и фиксировать данные случаи на горячей линии Министерства здравоохранения, либо оставлять сообщения на сайте, в официальных социальных сетях Минздрава для детальных разборов данных случаев», — уточнили URA.RU в пресс-службе минздрава региона.

В ведомстве добавили, что рентген-аппарат в Карталы поставлен в 2019 году, в апреле 2020 года введена в эксплуатацию флюорографическая установка. В ноябре больница получила передвижной ФАП для жителей района, а в декабре — новый модульный ФАП в селе Варшавка. «Мы внимательно собираем все сообщения о необходимости строительства и переоснащения медицинских организаций первичного звена», — указано в ответе ведомства на той же странице.