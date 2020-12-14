Челябинская неотложка получает все новые машины для выезда к больным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 15 декабря — 380-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 280-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 30 855, выздоровели 19 489 и скончались 1049 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 2 681 256 (+27 328) случаев заражения. Вылечились 2 124 797 (+18 562) пациентов — более 79% от заболевших. Умерли 47 391 (+450) человек — более 1,7% от заразившихся.

COVID вернулся на рекордные отметки

В Челябинской области на 14 декабря зафиксировано 305 случаев заражения коронавирусом за сутки. Накануне было 303, днем ранее 300 случаев. При этом несколько дней подряд заболеваемость снижалась — упав к 10 декабря до 297, а абсолютным максимумом с начала пандемии остается цифра в 305 случаев. К этой отметке заболеваемость и вернулась в понедельник.

94-летняя челябинская Insta-бабушка скончалась после коронавируса

Известная в Instagram бабушка-блогер, 94-летняя уроженка Магнитогорска Раиса Гладских скончалась, переболев коронавирусом. Ранее внучки Раисы рассказывали URA.RU, что бабушка заболела месяц назад. Она трижды попадала в больницу — после каждой выписки домой степень поражения легких возрастала. В воскресенье родные с кислородным оборудованием вновь приехали забрать женщину домой и узнали о ее смерти. Жительница Магнитогорска приобрела массу поклонников, заведя аккаунт в Instagram в 2016 году в 90 лет: у бабушки Раисы было больше 14 тысяч подписчиков.

Челябинский мэр, едва избравшись, заразился COVID

Новый глава Красноармейского района Сергей Сергеев заболел коронавирусом. Он возглавил муниципалитет после того, как руководивший районом с 2010 года Юрий Сакулин не прошел согласования в правительстве области на очередной срок. Сейчас число заболевших глав муниципалитетов приближается к половине от их числа. При этом мэр Вишневогорска Яков Гусев, а также глава Пластовского района Александр Неклюдов и его зам Галий Карамутдинов скончались. Также COVID погубил экс-мэра Еманжелинска Юрия Горбунова и бывшего главу Катав-Ивановского района Василия Васильченко.

Челябинцы просят у Текслера КТ на Новый год

Жители Карталинского района просят губернатора Алексея Текслера подарить им на Новый год хотя бы один аппарат КТ (компьютерной томографии) или МРТ (магнитно-резонансной томографии). Сейчас заболевших жителей района возят на обследование в соседнюю Варну, где им приходится ждать в длинных очередях.

Челябинский губернатор испортит праздники подчиненным

Губернатор Алексей Текслер на этой неделе проведет последнее в 2020 году совещание с главами городов и районов Челябинской области. Для них подготовлены вводные, которые серьезно добавят работы в новогодние и рождественские каникулы. Помимо всего, мэрам придется следить за соблюдением ковидных ограничений в ледовых городках, на различных мероприятиях и запретов на ночную работу кафе и ресторанов. Проконтролировать качество работы будет очень просто: исходя из статистики заражений и смертей после длинных каникул.

Полиция открыла огонь по беглецу из ковидного госпиталя

Сбежавший из коронавирусного стационара в Металлургическом районе Челябинска мужчина с 20%-м поражением легких проник в детскую библиотеку, разделся до пояса и начал резать себя ножом. Затем с тем же ножом он бросился на приехавший по вызову наряд полиции. Предупредительный выстрел мужчина проигнорировал, после чего получил пулю в ногу. Предполагается, что виной всему стало психическое расстройство на фоне инфекции. Сейчас он находится в больнице, став единственным пострадавшим при инциденте.