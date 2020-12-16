Биткоин обновил исторический максимум цены Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

По завершению торгов 16 декабря российский Центробанк смог понизить цену доллара на 2,52 копейки, до 73,42 рубля. Зато курс евро, наоборот, вырос на 13,83 копейки , до 89,32 рубля. ЦБ РФ заявляет, что реальный эффективный курс рубля с начала года упал на 16,8%.

При этом нефть Urals в Европе торгуется выше 50 долларов за баррель . Это дороже, чем нефть американской марки WTI, стоимость которой около 48,3 доллара за баррель. Зато Brent стоит дороже, 51,56 доллара и продолжает расти.

Ситуация в России

Всемирный банк улучшил прогноз для российской экономики на 2021 год. Ранее он прогнозировал, что она упадет на 5%, но теперь ей предрекают падение на 4%. Чтобы экономика росла и дальше, Россия должна пересмотреть политику импортозамещения и поддержать сектор услуг, подчеркивает Всемирный банк.

Минпромторг назвал максимальные цены на сахар и подсолнечное масло. Сахар будет стоить 46 рублей за килограмм, масло — 110 рублей за литр. При этом до конца первой половины 2021 года Минсельхоз собирается снизить цены у производителей до 36 и 95 рублей соответственно.

В России упала доступность жилья . Сокращение доступности квартир наблюдается в 16 из 17 российских агломераций. При этом девелоперам тяжело будет повысить цены, поскольку ажиотажный спрос на недвижимость уже почти реализован.

Выяснилось, что доля доллара в российском экспорте в первой половине 2020 года снизилась. Всемирный банк утверждает, что она составила 60,2%. Особенно это видно в торговле с Китаем и Индией. Снижению доли доллара поспособствовали двусторонние соглашения с этими странами.

Ситуация в мире

Цена на биткоин побила рекорд . Его стоимость превысила 21 тысячу долларов. При этом криптовалюта продолжает дорожать. По данным разных бирж, его цена растет на 7,95%-8,31%.

За последние несколько месяцев в США снизились темпы восстановления государственной экономики. В третьем квартале 2020 года ВВП страны вырос на 33%, но сейчас темпы замедлились. Федеральная резервная система продолжает стимулировать экономику с помощью кредитов.

Мнения экспертов

Россиян предупредили, об опасности денежных инвестиций во время кризиса. Чтобы получать прибыль, граждане должны повысить свою финансовую грамотность. В противном случае стоит воздержаться от инвестирования вообще и просто положить деньги в банк, объясняют экономисты Максим Кривелевич и Виталий Калугин.

При этом есть безопасная альтернатива банковским вкладам — среднесрочные облигации федерального займа. Доход по ним составит всего 5%, это немного выше банковских депозитов, говорит финансист Андрей Русецкий.