«Единая Россия» назвала будущего мэра титановой столицы

Константин Носков в настоящее время руководит мэрией с приставкой и. о. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президиум свердловского политсовета «Единой России» поддержал кандидатуру Константина Носкова в конкурсе на пост мэра Верхней Салды. Как сообщили URA.RU в исполкоме регионального отделения партии, решение направлено во фракцию «Единой России» в муниципальной думе.

Верхнесалдинским депутатам 18 декабря предстоит выбрать главу города из трех кандидатов: и. о. главы округа Константина Носкова, его зама по социальным вопросам Евгении Вербах и начальника службы водоснабжения МУП «Городское УЖКХ» Андрея Душина. «Он имеет опыт работы депутатом Верхнесалдинской думы, знает чаяния жителей и основные проблемы в городе. Президиум регионального политсовета поддержал его кандидатуру, и мы будем рекомендовать нашим коллегам по партии из местной думы также поддержать Константина Носкова на должность главы», — прокомментировал решение глава отделения «Единой России» Виктор Шептий. Поскольку в гордуме Верхней Салды единороссы имеют 15 мандатов из 20, вопрос назначения Константина Носкова можно считать решенным.

Константин Носков родился 14 февраля в городе Верхняя Салда. В 2001 году окончил Уральский государственный технический университет (УПИ) по специальности «Металлургия черных металлов». Отслужил срочную службу во внутренних войсках. Вернувшись на родину, в 1995 году трудоустроился плавильщиком в ПАО «Корпорация ВМПО-АВИСМА». В 2011 году назначен начальником плавильно-литейного цеха № 31. Избирался депутатом городской думы от «Единой России».

Как сообщало URA.RU, экс-глава Верхней Салды Михаил Савченко 30 сентября сложил свои полномочия. Верхнюю Салду называют «титановой столицей России», поскольку там базируется один из крупнейших в мире производителей титана — ВСМПО-АВИСМА. Она снабжает металлом ведущих мировых производителей авиатехники, в том числе компанию Boeing.