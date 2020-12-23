23 декабря 2020
22 декабря 2020

Самое актуальное в Курганской области на 24 декабря. Карантин ослабят, перед выборами в Госдуму Курган объединят с ХМАО и ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на форуме партии
Глава региона Вадим Шумков провел пресс-конференцию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава области провел пресс-конференцию — регион могут объединить с соседями ради выборов — оперштаб ослабил карантинные ограничения — в новообразованном муниципалитете избрали руководителя — закончено следствие по делу мошенников. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 24 декабря — в обзоре URA.RU:

В регионе ослабили карантинные меры

  • С 25 декабря в области будет разрешено проводить спортивные соревнования на улице и работу секций по зимним видам спорта. Соответствующее решение принято региональным оперштабом по борьбе с коронавирусом.

Курганскую область объединят с другими регионами перед выборами

  • Для выборов в Госдуму 2021 года Курганскую область объединят в единый избирательный округ Тюменской областью, ХМАО и ЯНАО. Об этом URA.RU рассказали политические инсайдеры.

Губернатор провел пресс-конференцию

В Макушинском впервые избрали главу

  • Главой нового Макушинского муниципального округа 23 декабря избрали Алексея Каткова, который ранее руководил отделом архитектуры и строительства в местной администрации. Об этом сообщает пресс-служба Курганской областной думы.

Курганскому аэропорту выберут название

Банду мошенников будут судить

  • Руководителю центра правовой помощи и пятерым ее сообщникам предъявлено обвинение в мошенничестве с материнским капиталом и отмывании денег. Ущерб государству оценили в 28 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...