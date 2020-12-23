Глава региона Вадим Шумков провел пресс-конференцию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава области провел пресс-конференцию — регион могут объединить с соседями ради выборов — оперштаб ослабил карантинные ограничения — в новообразованном муниципалитете избрали руководителя — закончено следствие по делу мошенников. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 24 декабря — в обзоре URA.RU:

В регионе ослабили карантинные меры

С 25 декабря в области будет разрешено проводить спортивные соревнования на улице и работу секций по зимним видам спорта. Соответствующее решение принято региональным оперштабом по борьбе с коронавирусом.

Курганскую область объединят с другими регионами перед выборами

Для выборов в Госдуму 2021 года Курганскую область объединят в единый избирательный округ Тюменской областью, ХМАО и ЯНАО. Об этом URA.RU рассказали политические инсайдеры.

Губернатор провел пресс-конференцию

В 2021 году в Кургане продолжится благоустройство зон отдыха, и больше мест для занятия спортом. Об этом на пресс-конференции 23 декабря заявил губернатор Вадим Шумков.

По словам Шумкова, мэрия Кургана всегда соответствовала состоянию города, а сейчас решает амбициозные задачи.

Также глава области рассказал, что нужно сделать для решения проблемы убыли населения. По мнению Шумкова, нужно создавать новые рабочие места и создавать инфраструктуру для жителей.

В то же время глава региона заявил, что Шадринске в 2021 году планируется начать ремонт 10 объектов медицины.

В Макушинском впервые избрали главу

Главой нового Макушинского муниципального округа 23 декабря избрали Алексея Каткова, который ранее руководил отделом архитектуры и строительства в местной администрации. Об этом сообщает пресс-служба Курганской областной думы.

Курганскому аэропорту выберут название

С 25 декабря 2020 года по 15 января 2021 года на сайте Общественной палаты пройдет голосование по выбору имени для аэропорта Кургана. Жители будут выбирать название из трех вариантов. Об этом 23 декабря сообщила областная Общественная палата.

Банду мошенников будут судить

Руководителю центра правовой помощи и пятерым ее сообщникам предъявлено обвинение в мошенничестве с материнским капиталом и отмывании денег. Ущерб государству оценили в 28 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.