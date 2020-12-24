24 декабря 2020

Минобрнауки раскрыло условия снижения стоимости обучения

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Ведомство работает по каждому обращению студентов или групп обучающихся по вопросу снижения качества, сказал министр Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Проблемы дистанционного обучения в России

Оплата за обучение студентов в вузах может быть снижена в случае ухудшения качества образования. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«В тех ситуациях, когда качество ненадлежащее либо когда в силу объективных причин не может обеспечить преподавание качественно или такое количество часов по дисциплинам, то это, конечно, основание для того, чтобы поставить вопрос о снижении стоимости», — сказал Фальков. При этом он уточнил, что в большинстве случаев вузы несут еще большие издержки в условиях пандемии. Сейчас ведомство работает по каждому обращению студентов или групп обучающихся по вопросу снижения качества, добавил министр.

Президент России Владимир Путин, считает, что РФ справилась с переходом на дистанционное обучение лучше, чем ожидали власти, а также превзошла в этом вопросе многие другие страны. Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов заверил, что эта форма образования не станет постоянной, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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